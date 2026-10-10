Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.



«У Соломʼянському районі падіння, попередньо, уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок.

Екстрені служби прямують на місце», - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Інших деталей наразі невідомо. Телеграм-канали повідомляють, що у 25-поверхівці Соломʼянського району на тлі атаки «Шахеда» на даху здіймається дим.

Пізніше Кличко додав, що також у Солом’янському районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.

Нагадаємо, що удень 10 жовтня російські безпілотники завдали ударів по двох районах Харкова. Один із дронів влучив у медичний заклад, спричинивши пожежу.

У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок російського терористичного авіаудару 10 жовтня зросла до 11 людей.

Вранці 10 жовтня російські терористичні війська кілька разів атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

Уранці 10 жовтня в селищі Комишани Херсонської міської громади внаслідок артилерійського обстрілу російських терористів поранення дістав 67-річний чоловік.

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