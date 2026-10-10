У Харкові після атаки російського дрона горить медзаклад

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Удень 10 жовтня російські безпілотники завдали ударів по двох районах Харкова. Один із дронів влучив у медичний заклад, спричинивши пожежу.

Перший удар зафіксували у Холодногірському районі. За даними Терехова, там атакував російський безпілотник типу "Молнія". Наслідки влучання міська влада уточнює.

Згодом мер повідомив про ще один удар - цього разу по медичному закладу у Слобідському районі. Після влучання на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомив на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна людина. Медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Запоріжжі кількість загиблих унаслідок російського терористичного авіаудару 10 жовтня зросла до 11 людей. Поранення отримали 16-ть. 11 жовтня у Запоріжжі оголошено День жалоби.

Уранці 10 жовтня в селищі Комишани Херсонської міської громади внаслідок артилерійського обстрілу російських терористів поранення дістав 67-річний чоловік.

Вранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

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