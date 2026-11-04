Російський удар пошкодив енергооб’єкт, критично важливий для Хмельницької АЕС — Сибіга

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Під час останньої масованої атаки російські війська завдали удару по підстанції, яка має критичне значення для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, українська сторона вже поінформувала про атаку Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Атакуючи інфраструктуру, що забезпечує функціонування ядерних об'єктів, Росія створює ризики, потенційні наслідки яких виходять далеко за межі України й стосуються всього європейського континенту", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, удари Росії по енергетичній інфраструктурі створюють дедалі серйозніші ризики для ядерної безпеки. Він закликав міжнародних партнерів рішуче відреагувати, щоб запобігти подальшим атакам і посилити захист інфраструктури, необхідної для безпечної роботи українських АЕС.

Як повідомлялося, атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, повідомило Міністерство енергетики.

У вівторок, 3 листопада, російські окупанти нанесли удар по підстанції, критично необхідній для роботи Хмельницької АЕС. У Києві та області впродовж дня діяли екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Росія почала атаку на критично важливу інфраструктуру Хмельницької АЕС — Шмигаль.

Нагадаємо, що протягом дня 3 листопада 2026 року Сили протиповітряної оборони України знешкодили 62 ворожі безпілотні літальні апарати. За даними Повітряних сил ЗСУ, у період із 06:30 до 19:00 російська армія атакувала територію України 81 ударним БпЛА різного типу, зокрема моделями «Гербера» та іншими модифікаціями, з яких 74 були реактивними.

З ночі 3 листопада тривала одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткового ускладнення ситуації в національній енергосистемі.

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