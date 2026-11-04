Во время последней массированной атаки российские войска нанесли удар по подстанции, имеющей критическое значение для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, украинская сторона уже проинформировала о нападении Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Нанося удары по инфраструктуре, обеспечивающей функционирование ядерных объектов, Россия создает риски, потенциальные последствия которых выходят далеко за пределы Украины и затрагивают весь европейский континент», — написал он в соцсети Х.

По словам министра, удары России по энергетической инфраструктуре создают все более серьезные риски для ядерной безопасности. Он призвал международных партнеров решительно отреагировать, чтобы предотвратить дальнейшие атаки и усилить защиту инфраструктуры, необходимой для безопасной работы украинских АЭС.

Как сообщалось, атомные электростанции Украины вынуждены были снизить мощность генерации из-за масштабных и систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру, сообщило Министерство энергетики.

Во вторник, 3 ноября, российские оккупанты нанесли удар по подстанции, критически необходимой для работы Хмельницкой АЭС. В Киеве и области в течение дня действовали экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Россия начала атаку на критически важную инфраструктуру Хмельницкой АЭС — Шмыгаль.

Напомним, что в течение дня 3 ноября 2026 года Силы противовоздушной обороны Украины сбили 62 вражеских беспилотных летательных аппарата. По данным Воздушных сил ВСУ, в период с 06:30 до 19:00 российская армия атаковала территорию Украины 81 ударным БПЛА различного типа, в частности моделями «Гербера» и другими модификациями, из которых 74 были реактивными.

С ночи 3 ноября продолжалась одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дополнительному осложнению ситуации в национальной энергосистеме.

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