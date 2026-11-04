西比加称，俄罗斯的袭击损坏了赫梅利尼茨基核电站一座至关重要的能源设施

在最近一次大规模袭击中，俄军袭击了一座对赫梅利尼茨基核电站稳定运行至关重要的变电站。

据乌克兰外交部长安德烈·西比加称，乌克兰方面已就此次袭击向国际原子能机构（IAEA）通报了情况。

“通过袭击保障核设施运行的基础设施，俄罗斯制造了风险，其潜在影响远超乌克兰国界，波及整个欧洲大陆，”他在社交媒体X上写道。

据该部长称，俄罗斯对能源基础设施的打击给核安全带来了日益严重的风险。 他呼吁国际伙伴采取果断行动，以防止进一步的袭击，并加强保护乌克兰核电站安全运行所需的基础设施。

据报道，乌克兰能源部表示，由于俄罗斯对能源基础设施发动的大规模、系统性袭击，乌克兰核电站被迫降低了发电能力。

11月3日星期二，俄罗斯占领军袭击了赫梅利尼茨基核电站运行所必需的关键变电站。当天，基辅市及周边地区实施了紧急停电措施。

乌克兰外交部长安德烈·西比加通报了这一情况。

俄罗斯开始袭击赫梅利尼茨基核电站的关键基础设施——什米加尔表示。

需要指出的是，2026年11月3日当天，乌克兰防空部队击落了62架敌方无人机。据乌克兰武装部队空军消息， 在06:30至19:00期间，俄军动用81架各类型攻击型无人机（包括“赫伯”型号及其他改型）袭击了乌克兰境内，其中74架为喷气式无人机。

自11月3日深夜起，俄罗斯对乌克兰能源基础设施发动了迄今为止规模最大的袭击之一，导致国家电力系统形势进一步恶化。

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