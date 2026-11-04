Podczas ostatniego zmasowanego ataku rosyjskie wojska uderzyły w podstację, która ma kluczowe znaczenie dla stabilnego funkcjonowania elektrowni jądrowej w Chmielnickim.

Jak poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga, strona ukraińska poinformowała już o ataku Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA).

„Atakując infrastrukturę zapewniającą funkcjonowanie obiektów jądrowych, Rosja stwarza zagrożenia, których potencjalne konsekwencje wykraczają daleko poza granice Ukrainy i dotyczą całego kontynentu europejskiego” – napisał on w serwisie społecznościowym X.

Według ministra rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną stwarzają coraz poważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego. Wezwał on międzynarodowych partnerów do zdecydowanej reakcji, aby zapobiec dalszym atakom i wzmocnić ochronę infrastruktury niezbędnej do bezpiecznej pracy ukraińskich elektrowni jądrowych.

Jak informowano, ukraińskie elektrownie jądrowe zostały zmuszone do zmniejszenia mocy wytwórczej z powodu zakrojonych na szeroką skalę i systematycznych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną – poinformowało Ministerstwo Energii.

We wtorek, 3 listopada, rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na podstację, która ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania elektrowni jądrowej w Chmielnickim. W Kijowie i w obwodzie kijowskim przez cały dzień miały miejsce awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga.

Rosja rozpoczęła atak na infrastrukturę o kluczowym znaczeniu dla elektrowni jądrowej w Chmielnickim — powiedział Szmygal.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 3 listopada 2026 r. Siły Obrony Powietrznej Ukrainy zneutralizowały 62 wrogie bezzałogowe statki powietrzne. Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, w okresie od godz. 06:30 do 19:00 armia rosyjska zaatakowała terytorium Ukrainy 81 bezzałogowymi statkami powietrznymi różnego typu, w tym modelami „Gerbera” i innymi modyfikacjami, z których 74 były odrzutowe.

Od nocy 3 listopada trwała jedna z największych rosyjskich ofensyw na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, co doprowadziło do dalszego pogorszenia sytuacji w krajowym systemie energetycznym.

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