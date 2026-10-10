Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона з артилерії, є поранений

0:00 / 0:00

Уранці 10 жовтня в селищі Комишани Херсонської міської громади внаслідок артилерійського обстрілу російських терористів поранення дістав 67-річний чоловік.

«Близько 06:20 у селищі Комишани внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістав 67-річний чоловік», - йдеться у Телеграмі Херсонської МВА.

Згідно з повідомленням, у чоловіка діагностували множинні вогнепально-осколкові поранення тулуба. Наразі він проходить дообстеження.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 10 жовтня, в Люблінському та Підкарпатському воєводствах Польщі оголошували повітряну тривогу через російський ракетний удар по Україні. Польська військова авіація піднялася в повітря.

У ніч проти 10 жовтня російські терористичні війська п'ять разів атакували Івано-Франківськ.

Вранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

Читай нас у