За минулу добу російські окупанти втратили ще майже дві тисячі солдатів — Генштаб

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У п'ятницю, 16 жовтня, російські терористичні війська втратили на фронті 1 950 солдатів. Таким чином загальні бойові втрати ворога з моменту повномасштабного вторгнення вже складають 1 562 970 осіб.



Також 16 жовтня росіяни втратили:

один танк – загальні втрати з моменту повномасштабного вторгнення складають 12 415 од.

дві бойові броньовані машини – 25 554 од.

24 артилерійські системи – 51 266 од.

чотири РСЗВ – 2 221 од.

два засоби ППО – 1 710 од.

чотири наземні робототехнічні комплекси – 2 962 од.

1 396 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 од.

329 автомобільної техніки та автоцистерн – 163 883 од.

дві одиниці спеціальної техніки – 4 835 од.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що на Гуляйпільському напрямку українські військові знищили міст, який російська армія використовувала для перевезення боєприпасів та забезпечення своїх підрозділів.

Нещодавно під час FPV-патрулювання в районі населеного пункту Пологи бійці 92-ї окремої штурмової бригади виявили склад мінометних снарядів. Подія сталася в смузі відповідальності 7-го корпусу.

Боєць 92-ї бригади збив російський розвіддрон Supercam на висоті 5500 метрів.

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