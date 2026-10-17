За минулу добу російські окупанти втратили ще майже дві тисячі солдатів — Генштаб
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У п'ятницю, 16 жовтня, російські терористичні війська втратили на фронті 1 950 солдатів. Таким чином загальні бойові втрати ворога з моменту повномасштабного вторгнення вже складають 1 562 970 осіб.
Також 16 жовтня росіяни втратили:
- один танк – загальні втрати з моменту повномасштабного вторгнення складають 12 415 од.
- дві бойові броньовані машини – 25 554 од.
- 24 артилерійські системи – 51 266 од.
- чотири РСЗВ – 2 221 од.
- два засоби ППО – 1 710 од.
- чотири наземні робототехнічні комплекси – 2 962 од.
- 1 396 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 од.
- 329 автомобільної техніки та автоцистерн – 163 883 од.
- дві одиниці спеціальної техніки – 4 835 од.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що на Гуляйпільському напрямку українські військові знищили міст, який російська армія використовувала для перевезення боєприпасів та забезпечення своїх підрозділів.
Нещодавно під час FPV-патрулювання в районі населеного пункту Пологи бійці 92-ї окремої штурмової бригади виявили склад мінометних снарядів. Подія сталася в смузі відповідальності 7-го корпусу.
Боєць 92-ї бригади збив російський розвіддрон Supercam на висоті 5500 метрів.