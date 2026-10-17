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За минулу добу російські окупанти втратили ще майже дві тисячі солдатів — Генштаб

UA NEWS 17 Жовтня 2026 08:36
За минулу добу російські окупанти втратили ще майже дві тисячі солдатів — Генштаб
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У п'ятницю, 16 жовтня, російські терористичні війська втратили на фронті 1 950 солдатів. Таким чином загальні бойові втрати ворога з моменту повномасштабного вторгнення вже складають 1 562 970 осіб.


Також 16 жовтня росіяни втратили: 

  • один танк – загальні втрати з моменту повномасштабного вторгнення складають 12 415 од.
  • дві бойові броньовані машини – 25 554 од.
  • 24 артилерійські системи – 51 266  од.
  • чотири РСЗВ – 2 221 од.
  • два засоби ППО – 1 710 од.
  • чотири наземні робототехнічні комплекси – 2 962 од.
  • 1 396 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 од.
  • 329 автомобільної техніки та автоцистерн – 163 883 од.
  • дві одиниці спеціальної техніки – 4 835 од.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що на Гуляйпільському напрямку українські військові знищили міст, який російська армія використовувала для перевезення боєприпасів та забезпечення своїх підрозділів. 

Нещодавно під час FPV-патрулювання в районі населеного пункту Пологи бійці 92-ї окремої штурмової бригади виявили склад мінометних снарядів. Подія сталася в смузі відповідальності 7-го корпусу.

Боєць 92-ї бригади збив російський розвіддрон Supercam на висоті 5500 метрів.

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