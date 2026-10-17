W piątek, 16 października, rosyjskie siły terrorystyczne straciły na froncie 1 950 żołnierzy. Tym samym łączne straty bojowe wroga od momentu rozpoczęcia pełnej inwazji wynoszą już 1 562 970 osób.



Również 16 października Rosjanie stracili:

jeden czołg – łączne straty od momentu rozpoczęcia pełnej inwazji wynoszą 12 415 sztuk

dwa bojowe pojazdy opancerzone – 25 554 szt.

24 systemy artyleryjskie – 51 266 szt.

cztery systemy rakietowe – 2 221 szt.

dwa systemy obrony przeciwlotniczej – 1 710 szt.

cztery naziemne systemy robotyczne – 2 962 szt.

1 396 bezzałogowych statków powietrznych (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 566 986 szt.

329 pojazdów i cystern – 163 883 szt.

dwie jednostki sprzętu specjalnego – 4 835 szt.

Przypomnijmy, że na kierunku Huliaipole ukraińskie siły zbrojne zniszczyły most, z którego armia rosyjska korzystała do transportu amunicji i zaopatrzenia swoich oddziałów.

Niedawno podczas patrolu z wykorzystaniem dronów FPV w rejonie miejscowości Pologi żołnierze 92. oddzielnej brygady szturmowej odkryli skład pocisków moździerzowych. Do zdarzenia doszło w strefie odpowiedzialności 7. korpusu.

Żołnierz 92. brygady zestrzelił rosyjskiego drona zwiadowczego Supercam na wysokości 5500 metrów.

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