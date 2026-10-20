Rosyjski atak na Kijów zabił 21-letnią kobietę — RMF24
W Kijowie na Ukrainie w wyniku nocnego ataku rakietowego Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — zginęła 21-letnia kobieta. Kolejnych osiem osób zostało rannych, poinformowało RMF24, powołując się na mera stolicy Witalija Kliczkę.
Uszkodzone stacja metra i placówka medyczna
Według Kliczki w wyniku ataku uszkodzona została jedna ze stacji metra na lewym brzegu Kijowa. Zniszczeniu uległy również budynki, w tym placówka medyczna.
W rejonie sołomiańskim odłamki rakiety uszkodziły 25-piętrowy budynek mieszkalny. Rosyjski atak dotknął także infrastruktury energetycznej.
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina po raz kolejny nie otrzymała od sojuszników ostrzeżenia o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym.
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Odrzutowy dron zestrzelony nad Lwowem
RMF24 poinformowało o potwierdzonym zestrzeleniu rosyjskiego odrzutowego bezzałogowca nad Lwowem. Według portalu aparat przez kilkadziesiąt minut krążył nad obwodem lwowskim.
Po zestrzeleniu jego szczątki spadły na południowe przedmieścia Lwowa, uszkadzając 11 budynków mieszkalnych i osiem samochodów. Nikt nie ucierpiał w wyniku upadku szczątków.
Tej nocy alarm powietrzny ogłoszono również w obwodach: kijowskim, kirowohradzkim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim, czernihowskim, winnickim, dniepropetrowskim i żytomierskim.