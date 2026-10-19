W Rosji — państwie-agresorze — dwóch mężczyzn, których BBC News nazywa pseudonimami Iwan i Foma, opowiedziało o współpracy z ukraińskim wywiadem wojskowym. Wywiad wojskowy Ukrainy potwierdził redakcji, że obaj pracują dla tej służby, zaznaczył jednak, że nie może znać wszystkich szczegółów ich działalności. BBC podkreśla również, że konkretnych epizodów, o których mówią mężczyźni, nie można niezależnie zweryfikować.

Iwan, który przebywa w Rosji, twierdzi, że był zaangażowany w ukraińskie ataki dronów na strategiczne bombowce i zakłady produkujące amunicję. Jak mówi, obserwował obiekty wojskowe i szukał miejsc do ukrycia komponentów dronów przed możliwymi uderzeniami w rosyjskie cele wojskowe.

Wysłał także dziennikarzowi nagranie wideo, na którym, jak twierdzi, ukrywa materiały wybuchowe w pobliżu rosyjskiego lotniska wojskowego. Iwan oświadczył, że podczas jednej z kontroli jego samochodu miał przy sobie domowej roboty ładunek wybuchowy, lecz nie został zdemaskowany.

Sieć obserwacyjna

Foma mieszka w Polsce i, jak twierdzi, zdalnie kieruje siecią wolontariuszy w Rosji. Jej członkowie obserwują wysokich rangą wojskowych, których ukraiński wywiad wojskowy uznaje za możliwe cele obserwacji. Foma podkreślił, że jego sieć nie przeprowadza ataków ani zabójstw, lecz przekazuje stronie ukraińskiej zebrane dane wywiadowcze.

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Po śmierci generała porucznika Fanila Sarwarowa w Moskwie w grudniu 2025 roku Foma powiedział dziennikarzowi, że przekazywał Ukrainie informacje na jego temat. Według Fomy obserwacja wojskowego wymagała znacznego wysiłku, ponieważ zmieniał on harmonogram i próbował ukrywać swoje przemieszczanie się.

Szacunki dotyczące liczebności

Foma oszacował liczbę Rosjan, którzy mogą wykonywać podobną pracę dla Ukrainy, na 300–500 osób, jednak BBC zaznacza, że liczba ta nie ma niezależnego potwierdzenia. Oświadczył także, że jego sieć liczy około trzech tuzinów osób w Rosji, Ukrainie i innych krajach Europy.

Iwan, który określił się jako były uczestnik rosyjskiej opozycji politycznej, twierdzi, że działa z pobudek ideologicznych. Uważa, że porażka Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie może osłabić reżim Władimira Putina.

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