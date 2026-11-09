W obwodzie mykolaivskim w wyniku ataku Rosji ponad 60 tys. odbiorców pozostało bez prądu

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykołajowskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku ataku 60 788 odbiorców zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

Obecnie pracownicy energetyki pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Źródło: Administracja Obwodowa w Mykołajowie

Przypomnijmy, że pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczne na Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu Browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Czytaj nas na