На Миколаївщині внаслідок атаки РФ без світла залишилися понад 60 тис споживачів

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Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок удару електропостачання зникло у 60 788 споживачів.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Джерело: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

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