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Очільник міністерства внутрішніх справ рф Володимир Колокольцев заявив про важку кадрову ситуацію у відомстві через брак коштів на зарплати співробітникам і закликав повернути обов'язкові доплати поліцейським від регіональних властей.

«Ви прекрасно бачите, в якому кадровому стані перебуває наше відомство, не від гарного життя ми вишукуємо різні варіанти», — зазначив Колокольцев під час виступу в Раді Федерації.

Через низькі виплати та високе навантаження у відомстві не вистачає 212 тисяч співробітників, а зарплата поліцейського на початку служби в Москві становить близько 90 тисяч рублів ($980), що майже вдвічі менше за середню по місту.

Джерело: пропагандистське агентство ТАСС.

Депутат Держдуми Георгій Камнєв виступив з ініціативою надавати колишнім співробітникам МВС гранти до $12 тисяч для відкриття власної справи. За його словами, зарплати поліцейських не дозволяють накопичити достатньо коштів для започаткування бізнесу.

Через витрати на війну фінансування російського федерального проєкту з боротьби з онкологічними захворюваннями у 2027 році зменшиться у 12 разів — з 44,896 млрд рублів [близько 24,16 млрд грн] у поточному році до 3,873 млрд рублів [близько 2,08 млрд грн].

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