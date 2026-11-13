З окупації повернули ще 8 українських дітей і молодих людей

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Минулого тижня команда Save Ukraine евакуювала вісьмох українців, які зазнавали погроз, психологічного тиску та примусу з боку окупантів.

Серед врятованих — 5-річний Матвій, дідуся якого загарбники ув’язнили за розмову українською, та 16-річний Максим, якого мати переховувала від російської системи освіти.

Щоб виїхати з окупації, хлопець був змушений отримати паспорт РФ.

19-річного Влада принижували через українське походження, а в навчальному закладі студентів змушували готувати листи російським військовим і збирати для них речі. Згодом хлопця примусово поставили на військовий облік у Росії.

Нині всі врятовані перебувають на підконтрольній Україні території, проходять реабілітацію та отримують психологічну допомогу. Загалом Save Ukraine допомогла повернути з окупації понад 1900 дітей.

Джерело: Save Ukraine

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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