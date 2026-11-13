上周，拯救乌克兰（Save Ukraine）团队成功撤离了八名乌克兰人，他们此前一直遭受占领者的威胁、心理施压和胁迫。

获救者中包括5岁的马特维，他的祖父因说乌克兰语而被侵略者监禁；还有16岁的马克西姆，他的母亲曾为躲避俄罗斯教育体系而将他藏匿起来。

为了逃离被占领区，这名少年被迫办理了俄罗斯护照。

19岁的弗拉德因乌克兰血统而遭受侮辱，在学校里，学生们被迫给俄罗斯军人写信并为他们收集物品。随后，这名年轻人被强行在俄罗斯进行了兵役登记。

目前，所有获救人员均身处乌克兰控制区，正在接受康复治疗和心理援助。迄今为止，拯救乌克兰（Save Ukraine）组织已帮助超过1900名儿童从被占领区返回。

来源：Save Ukraine

值得一提的是，梅拉尼娅·特朗普对奥列什基居民成功撤离一事作出了回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区的奥列什基居民均已通过此次撤离行动安全撤离，而对于那些留下来的人，已向其送达了人道主义援助物资。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

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