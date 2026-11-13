Из зоны оккупации вернули ещё 8 украинских детей и молодых людей

На прошлой неделе команда Save Ukraine эвакуировала восьмерых украинцев, которые подвергались угрозам, психологическому давлению и принуждению со стороны оккупантов.

Среди спасенных — 5-летний Матвей, дедушку которого захватчики заключили в тюрьму за разговор на украинском языке, и 16-летний Максим, которого мать скрывала от российской системы образования.

Чтобы выехать из зоны оккупации, парень был вынужден получить паспорт РФ.

19-летнего Влада унижали из-за украинского происхождения, а в учебном заведении студентов заставляли готовить письма российским военным и собирать для них вещи. Впоследствии парня принудительно поставили на воинский учет в России.

Сейчас все спасенные находятся на подконтрольной Украине территории, проходят реабилитацию и получают психологическую помощь. Всего Save Ukraine помогла вернуть из оккупации более 1900 детей.

Источник: Save Ukraine

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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