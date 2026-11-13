W zeszłym tygodniu zespół Save Ukraine ewakuował ośmiu Ukraińców, którzy byli narażeni na groźby, presję psychologiczną i przymus ze strony okupantów.

Wśród uratowanych znalazł się 5-letni Matwiej, którego dziadek został uwięziony przez najeźdźców za rozmowę w języku ukraińskim, oraz 16-letni Maksym, którego matka ukrywała przed rosyjskim systemem edukacji.

Aby opuścić terytorium okupowane, chłopak został zmuszony do uzyskania paszportu Federacji Rosyjskiej.

19-letni Wład był poniżany z powodu swojego ukraińskiego pochodzenia, a w placówce edukacyjnej zmuszano studentów do pisania listów do rosyjskich żołnierzy i zbierania dla nich rzeczy. Później chłopca przymusowo wpisano do rejestru wojskowego w Rosji.

Obecnie wszyscy uratowani przebywają na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę, przechodzą rehabilitację i otrzymują pomoc psychologiczną. Łącznie organizacja Save Ukraine pomogła sprowadzić z terytoriów okupowanych ponad 1900 dzieci.

Źródło: Save Ukraine

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszki, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie broni w obwodzie chersońskim, aby umożliwić przeprowadzenie misji humanitarnej w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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