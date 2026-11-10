Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о сложной кадровой ситуации в ведомстве из-за нехватки средств на выплату зарплат сотрудникам и призвал вернуть обязательные доплаты полицейским со стороны региональных властей.

«Вы прекрасно видите, в каком кадровом состоянии находится наше ведомство, не от хорошей жизни мы ищем различные варианты», — отметил Колокольцев во время выступления в Совете Федерации.

Из-за низких выплат и высокой нагрузки в ведомстве не хватает 212 тысяч сотрудников, а зарплата полицейского в начале службы в Москве составляет около 90 тысяч рублей ($980), что почти вдвое меньше средней по городу.

Источник: пропагандистское агентство ТАСС.

Депутат Госдумы Георгий Камнев выступил с инициативой предоставлять бывшим сотрудникам МВД гранты до $12 тысяч на открытие собственного дела. По его словам, зарплаты полицейских не позволяют накопить достаточно средств для открытия бизнеса.

Из-за расходов на войну финансирование российского федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2027 году сократится в 12 раз — с 44,896 млрд рублей [около 24,16 млрд грн] в текущем году до 3,873 млрд рублей [около 2,08 млрд грн].

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