Оккупанты могут вновь попытаться высадиться на Карантинном острове в Херсоне
Российские захватчики, вероятно, готовят повторную попытку высадки штурмовых групп в микрорайоне Корабел на Карантинном острове.
Для этого они планируют пополнить запасы лодок.
Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря группировки войск «Юг» Анастасия Шевченко. В то же время накопления личного состава и техники оккупантов на этом направлении не фиксируется.
Силы обороны усилили наблюдение за побережьем правого берега Днепра и контролируют логистические пути противника, затрудняя подготовку к возможному штурму.
Источник: Укринформ
После освобождения Херсона в ноябре 2022 года у Украины не было достаточных материальных ресурсов, чтобы быстро продолжить наступательные операции на юге и продвигаться в направлении Крыма.
Прошло три года со дня освобождения Херсона, борьба за справедливость продолжается.
В Херсонской области в результате атак России погиб один человек, шестеро получили ранения.