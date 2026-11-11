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Оккупанты могут вновь попытаться высадиться на Карантинном острове в Херсоне

UA NEWS 11 Ноября 2026 15:52
Оккупанты могут вновь попытаться высадиться на Карантинном острове в Херсоне

Российские захватчики, вероятно, готовят повторную попытку высадки штурмовых групп в микрорайоне Корабел на Карантинном острове. 

Для этого они планируют пополнить запасы лодок.

 Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря группировки войск «Юг» Анастасия Шевченко. В то же время накопления личного состава и техники оккупантов на этом направлении не фиксируется.

Силы обороны усилили наблюдение за побережьем правого берега Днепра и контролируют логистические пути противника, затрудняя подготовку к возможному штурму.

Источник: Укринформ 

После освобождения Херсона в ноябре 2022 года у Украины не было достаточных материальных ресурсов, чтобы быстро продолжить наступательные операции на юге и продвигаться в направлении Крыма. 

Прошло три года со дня освобождения Херсона, борьба за справедливость продолжается.

В Херсонской области в результате атак России погиб один человек, шестеро получили ранения.

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