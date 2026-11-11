В захваченных Олешках резко снизилась активность российских военных

После завершения режима тишины в оккупированных Олешках активность российских военных резко снизилась. В настоящее время захватчики практически не появляются на улицах города, сообщили Силы обороны.

«Они доставили туда боеприпасы, они доставили туда артиллерию, произвели ротацию личного состава. Но этот личный состав, получив провизию и боеприпасы, фактически не выходит на улицу и сейчас сидит в подвалах», — отметил он.

По словам Дрогаля, украинские защитники контролируют воздушное пространство над Олешками, и оно находится под их контролем.

«Поэтому сейчас противник непосредственно в самом городе малоактивен, его личный состав сейчас почти не появляется на улице», — подчеркнул военный.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал гуманитарный режим прекращения огня. Его ввели при координации первой леди США Мелании Трамп.

В рамках операции в регион доставили необходимую помощь для местных жителей, а также эвакуировали почти 800 гражданских лиц, оказавшихся в опасности из-за боевых действий и российской оккупации.

Об этом заявил представитель морской пехоты Павел Дрогаль в эфире телемарафона.

Президент Зеленский заявил о вводе дополнительных сил РФ в Олешки — RMF24.

Видео: Российский телеканал показал пропагандистский сюжет об Олешках с обвинениями в адрес ВСУ.

Читай нас в