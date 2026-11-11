У захоплених Олешках різко впала активність російських військових

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Після завершення режиму тиші в окупованих Олешках активність російських військових різко зменшилася. Наразі загарбники практично не з'являються на вулицях міста, повідомили Сили оборони.

"Вони підтягнули туди боєприпаси, вони підтягнули туди артилерію, ротували свій особовий склад. Але цей особовий склад, так як отримав провізію і боєприпаси, вони фактично не потикаються на вулицю і зараз сидять по підвалах", - зазначив він.

За словами Дрогаля, українські захисники моніторять повітряний простір над Олешками і він перебуває під їхнім контролем.

"Тому зараз противник саме в самому місті мало активний, його особовий склад зараз майже не показується на вулицю", - наголосив військовий.

Гуманітарна місія в Олешках

Нагадаємо, в Олешках із 27 жовтня до 1 листопада діяв гуманітарний режим припинення вогню. Його запровадили за координації першої леді США Меланії Трамп.

У межах операції до регіону доставили необхідну допомогу для місцевих жителів, а також евакуювали майже 800 цивільних, які опинилися під загрозою через бойові дії та російську окупацію.

Про це заявив речник морської піхоти Павло Дрогаль в етері телемарафону.

Президент Зеленський заявив про введення додаткових сил РФ до Олешок — RMF24.

Відео: Російський телеканал показав пропагандистський сюжет про Олешки зі звинуваченнями ЗСУ.

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