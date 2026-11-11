Po zakończeniu okresu zawieszenia broni w okupowanych Oleszach aktywność rosyjskich żołnierzy gwałtownie spadła. Obecnie najeźdźcy praktycznie nie pojawiają się na ulicach miasta – poinformowały Siły Obronne.

„Sprowadzili tam amunicję, sprowadzili tam artylerię, przeprowadzili rotację personelu. Jednak żołnierze ci, po otrzymaniu prowiantu i amunicji, praktycznie nie wychodzą na ulice i obecnie przebywają w piwnicach” – zaznaczył.

Według słów Drogalego ukraińscy obrońcy monitorują przestrzeń powietrzną nad Oleszkami, która pozostaje pod ich kontrolą.

„Dlatego obecnie przeciwnik w samym mieście wykazuje niewielką aktywność, a jego żołnierze prawie nie wychodzą na ulice” – podkreślił wojskowy.

Misja humanitarna w Oleszach

Przypomnijmy, że w Oleszkach od 27 października do 1 listopada obowiązywał humanitarny reżim zawieszenia ognia. Został on wprowadzony przy koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump.

W ramach tej operacji do regionu dostarczono niezbędną pomoc dla lokalnych mieszkańców, a także ewakuowano prawie 800 cywilów, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie z powodu działań wojennych i rosyjskiej okupacji.

Poinformował o tym rzecznik piechoty morskiej Paweł Drogal podczas transmisji telewizyjnej.

Prezydent Zełenski poinformował o wprowadzeniu dodatkowych sił Rosji do Oleszok — RMF24.

Wideo: Rosyjska stacja telewizyjna wyemitowała propagandowy reportaż o Oleszkach, zawierający oskarżenia pod adresem Sił Zbrojnych Ukrainy.

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