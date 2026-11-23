W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2 471 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat przeciwnika.

Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 23 listopada, straciła:

personel – około 1 639 641 (+2 471) osób;

czołgów – 12 492 (+5);

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 941 (+18);

systemów artyleryjskich – 52 731 (+70);

systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału – 2 298 (+3);

środki obrony przeciwlotniczej – 1 768 (+1);

samolotów – 452;

śmigłowców – 356;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 213 (+4);

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 618 262 (+1 459);

pocisków skrzydłowych – 5 278;

okrętów/łodzi – 35;

łodzi podwodnych – 2;

pojazdy i cysterny – 178 713 (+651);

technika specjalistyczna – 4 932 (+7).

Źródło: Gengtab

Przypomnijmy, że na kierunku Pokrowskim żołnierze 4. brygady operacyjnej „Rubizh” Gwardii Narodowej Ukrainy udaremnili kolejną próbę rosyjskich okupantów szturmu na ukraińskie pozycje z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i motocykli.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejne około 2 310 żołnierzy. Ogółem od początku pełnej inwazji straty personelu RF, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

W obwodzie czernihowskim mobilna grupa ogniowa 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza zestrzeliła rosyjską małą rakietę skrzydłową „Filin”. Do zniszczenia celu powietrznego żołnierze wykorzystali zautomatyzowany system.

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