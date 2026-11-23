Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii Rosji na dzień 23 listopada
W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2 471 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat przeciwnika.
Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 23 listopada, straciła:
- personel – około 1 639 641 (+2 471) osób;
- czołgów – 12 492 (+5);
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 941 (+18);
- systemów artyleryjskich – 52 731 (+70);
- systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału – 2 298 (+3);
- środki obrony przeciwlotniczej – 1 768 (+1);
- samolotów – 452;
- śmigłowców – 356;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 213 (+4);
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 618 262 (+1 459);
- pocisków skrzydłowych – 5 278;
- okrętów/łodzi – 35;
- łodzi podwodnych – 2;
- pojazdy i cysterny – 178 713 (+651);
- technika specjalistyczna – 4 932 (+7).
Źródło: Gengtab
Przypomnijmy, że na kierunku Pokrowskim żołnierze 4. brygady operacyjnej „Rubizh” Gwardii Narodowej Ukrainy udaremnili kolejną próbę rosyjskich okupantów szturmu na ukraińskie pozycje z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i motocykli.
W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejne około 2 310 żołnierzy. Ogółem od początku pełnej inwazji straty personelu RF, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.
W obwodzie czernihowskim mobilna grupa ogniowa 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza zestrzeliła rosyjską małą rakietę skrzydłową „Filin”. Do zniszczenia celu powietrznego żołnierze wykorzystali zautomatyzowany system.