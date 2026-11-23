过去24小时内，乌克兰守军又消灭了2471名俄罗斯军人。乌克兰武装部队总参谋部公布了敌方伤亡的最新统计数据。

截至11月23日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1 639 641人（+2 471人）；

坦克——12 492辆（+5）；

装甲战斗车——25 941辆（+18）；

火炮系统——52 731门（+70）；

多管火箭炮系统——2 298（+3）；

防空武器——1 768 (+1)；

飞机——452架；

直升机——356架；

地面机器人系统——3 213 (+4)；

作战-战术级无人机——618 262架（+1 459）；

巡航导弹——5 278；

舰船/快艇——35艘；

潜艇——2艘；

汽车及油罐车——178 713辆（+651）；

特种装备——4 932 (+7)。

来源：总参谋部

需要指出的是，在波克罗夫斯克方向，乌克兰国民卫队第4“鲁比日”作战旅的官兵挫败了俄罗斯占领军再次动用装甲车辆和摩托车强攻乌克兰阵地的企图。

在11月21日过去的一天里，俄军在对乌克兰的战争中又损失了约2310名军人。 据乌克兰武装部队总参谋部评估，自全面入侵开始以来，俄罗斯联邦人员伤亡总数已达约163.7万人。

在切尔尼戈夫州，以弗拉基米尔亲王命名的第105边防支队的一支机动火力小组击落了一枚俄罗斯小型“菲林”巡航导弹。为击落该空中目标，士兵们使用了自动化武器系统。

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