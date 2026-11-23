11月23日夜间，无人机对俄罗斯石油运输基础设施中的一个关键设施发动了一系列袭击。据Exilenova+报道，在“卡列基诺”石油中转站遭到袭击后，现场发生大火。

这些无人机从乌克兰边境飞越1200多公里，抵达俄罗斯境内的鞑靼斯坦共和国。 此次袭击的目标是阿尔梅季耶夫斯克市，大型“卡列基诺”石油转运站就位于该市附近。 该设施此前曾遭无人机袭击，因此周日深夜至周一凌晨的袭击已成为针对该站点的第二次大规模轰炸。Exilenova+频道的OSINT分析师报道了此次针对重要基础设施枢纽的又一轮袭击。

监测频道Astra援引目击者的话称，塔塔尔斯坦于午夜左右发布了防空警报。 在阿尔梅季耶夫斯克，整夜都能听到警报声，俄罗斯防空系统也在运作。据当地居民称，凌晨时分，在一次大规模袭击中，市内的爆炸声“每三分钟响一次”。

“‘友谊’被击中了好几次。我看到火光，”一名目击者向分析人士描述了炮击情况。

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据OSINT渠道消息，无人机袭击的目标正是“卡列基诺”石油中转站，该站与“友谊”输油管道的运行直接相关。 该站负责对来自西西伯利亚、鞑靼斯坦、乌德穆尔特和巴什科尔托斯坦的原油进行混合、输送和分配，特别是将其输送至“友谊”管道系统。 此外，“卡列基诺”石油中转站还负责维持必要的压力，确保原油向主干油管线的稳定输送。

消息来源：ASTRA、Exilenova+

需要提醒的是，俄罗斯已限制喀山和伊热夫斯克机场的运营。

俄罗斯罗斯托夫州的新沙赫京斯克炼油厂遭到袭击。

此前，俄罗斯总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一遭到袭击。

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