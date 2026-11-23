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У двох російських містах у ніч проти 23 листопада тимчасово запровадили обмеження на роботу повітряних гаваней. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Аеропорт Іжевськ. Введено тимчасові обмеження на прийом та виліт повітряних суден», – йдеться у повідомленні Росавіації.

Також призупинив роботу казанський аеропорт. Зазначається, що обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів.

Ймовірно, обмеження запровадили на тлі загрози атаки безпілотників.

Раніше Москву атакували безпілотники, у місті лунали вибухи, роботу аеропортів зупинили.

До цього у Москві пролунала серія вибухів під час атаки українських безпілотників.

Окрім того, Москву з ночі атакували безпілотники, роботу двох аеропортів призупинено.

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