У Росії обмежили роботу аеропортів Казані та Іжевська
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У двох російських містах у ніч проти 23 листопада тимчасово запровадили обмеження на роботу повітряних гаваней. Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Аеропорт Іжевськ. Введено тимчасові обмеження на прийом та виліт повітряних суден», – йдеться у повідомленні Росавіації.
Також призупинив роботу казанський аеропорт. Зазначається, що обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів.
Ймовірно, обмеження запровадили на тлі загрози атаки безпілотників.
Раніше Москву атакували безпілотники, у місті лунали вибухи, роботу аеропортів зупинили.
До цього у Москві пролунала серія вибухів під час атаки українських безпілотників.
Окрім того, Москву з ночі атакували безпілотники, роботу двох аеропортів призупинено.