В России ограничили работу аэропортов Казани и Ижевска
В двух российских городах в ночь на 23 ноября временно ввели ограничения на работу аэропортов. Об этом сообщают российские СМИ.
«Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.
Также приостановил работу казанский аэропорт. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Вероятно, ограничения ввели на фоне угрозы атаки беспилотников.
Ранее Москву атаковали беспилотники, в городе раздавались взрывы, работу аэропортов приостановили.
До этого в Москве прогремела серия взрывов во время атаки украинских беспилотников.
Кроме того, с ночи Москву атаковали беспилотники, работа двух аэропортов приостановлена.