В двух российских городах в ночь на 23 ноября временно ввели ограничения на работу аэропортов. Об этом сообщают российские СМИ.

«Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

Также приостановил работу казанский аэропорт. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Вероятно, ограничения ввели на фоне угрозы атаки беспилотников.

Ранее Москву атаковали беспилотники, в городе раздавались взрывы, работу аэропортов приостановили.

До этого в Москве прогремела серия взрывов во время атаки украинских беспилотников.

Кроме того, с ночи Москву атаковали беспилотники, работа двух аэропортов приостановлена.

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