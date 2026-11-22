Двое российских дипломатов покинули Кипр по требованию местных органов безопасности после того, как разведка страны раскрыла их шпионскую деятельность. Информацию о выдворении россиян на прошлой неделе по подозрению в шпионаже впоследствии подтвердили два высокопоставленных чиновника кипрского правительства.

По данным журналистов, кипрская разведка установила за россиянами наблюдение и выяснила, что они контактировали с гражданами Кипра, которые в силу своей работы имели доступ к конфиденциальной информации. Дипломатов интересовали секретные данные о безопасности Кипра и Европейского Союза, а также технологии, поставки которых в РФ запрещены европейскими санкциями. Представитель кипрских спецслужб также отметил, что это не первый случай разоблачения иностранных шпионов в стране, и намекнул на новые операции.

Источник: кипрский телеканал ANT1.

В Брюсселе (Бельгия) сотрудники Европейской комиссии и Европейского парламента проходят тренинги по контрразведке, в ходе которых моделируются способы получения конфиденциальных данных.

Франция отклоняет примерно каждую третью заявку России на дипломатическую аккредитацию. После начала полномасштабной войны против Украины французские спецслужбы усилили проверки, чтобы не допустить проникновения российских разведчиков под прикрытием дипломатов.

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