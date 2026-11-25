В Турции задержали актрису Дениз Чакир, известную по роли Шах-султан в сериале «Великолепный век: Роксолана», в рамках масштабного расследования по делу о проституции, незаконном обороте, поставке, хранении и употреблении наркотических веществ. По этому делу Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 35 подозреваемых, из которых 19 человек уже задержаны.

Следственные действия начались на основании показаний подозреваемых и очевидцев, заявлений свидетелей, а также результатов экспертиз изъятых мобильных телефонов и других цифровых материалов. На данный момент официальной информации о предъявлении Дениз Чакир обвинений или избрании в её отношении меры пресечения в виде содержания под стражей нет, расследование продолжается.

Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

Полиция задержала звезду сериала «Постучи в мою дверь» Ханде Эрчел в аэропорту Стамбула по подозрению в причастности к делам, связанным с запрещенными веществами.

В Стамбуле, Турция, полиция задержала 16 человек в ходе антинаркотических рейдов в рамках расследования в отношении знаменитостей, владельцев заведений и инфлюенсеров. Среди задержанных — бывший футболист «Галатасарая» и сборной Турции Хасан Шаш и актёр Арас Булут Ийнемли.

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