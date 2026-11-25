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У Туреччині затримали акторку Деніз Чакир, відому за роллю Шах-султан у серіалі «Величне століття: Роксолана», у межах масштабного розслідування щодо проституції, незаконного обігу, постачання, зберігання та вживання наркотичних речовин. У цій справі Головна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 35 підозрюваних, з яких 19 осіб уже затримано.

Слідчі дії розпочали на підставі свідчень підозрюваних і очевидців, заяв свідків, а також результатів експертиз вилучених мобільних телефонів та інших цифрових матеріалів. Наразі офіційної інформації про висунення Деніз Чакир обвинувачень або обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою немає, розслідування триває.

Про це повідомляє турецьке видання Yeni Şafak.

Поліція затримала зірку серіалу Постукай у мої двері Ханде Ерчел в аеропорту Стамбула за підозрою у причетності до справ, пов’язаних із забороненими речовинами.

У Стамбулі, Туреччина, поліція затримала 16 людей під час антинаркотичних рейдів у межах розслідування щодо знаменитостей, власників закладів та інфлюенсерів. Серед затриманих — колишній футболіст «Галатасарая» і збірної Туреччини Хасан Шаш та актор Арас Булут Ійнемлі.

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