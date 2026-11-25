W Turcji zatrzymano aktorkę Deniz Çakır, znaną z roli Szach-sultanki w serialu „Wspaniałe stulecie: Roksolana”, w ramach szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego prostytucji oraz nielegalnego obrotu, dostarczania, przechowywania i zażywania substancji odurzających. W tej sprawie Prokuratura Generalna w Stambule wydała nakazy aresztowania 35 podejrzanych, z których 19 osób zostało już zatrzymanych.

Postępowanie śledcze rozpoczęto na podstawie zeznań podejrzanych i naocznych świadków, oświadczeń świadków, a także wyników ekspertyz zabezpieczonych telefonów komórkowych i innych materiałów cyfrowych. Na razie nie ma oficjalnych informacji o postawieniu Deniz Çakır zarzutów ani o zastosowaniu wobec niej środka zabezpieczającego w postaci aresztu, a śledztwo trwa.

Informuje o tym turecka gazeta Yeni Şafak.

Policja zatrzymała gwiazdę serialu „Pukaj do moich drzwi”, Hande Erçel, na lotnisku w Stambule pod zarzutem udziału w sprawach związanych z substancjami zabronionymi.

W Stambule w Turcji policja zatrzymała 16 osób podczas nalotów antynarkotykowych w ramach śledztwa dotyczącego celebrytów, właścicieli lokali i influencerów. Wśród zatrzymanych znaleźli się były piłkarz „Galatasaray” i reprezentacji Turcji Hasan Şaş oraz aktor Aras Bulut İyinemli.

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