W Moskwie zatrzymano 32-letniego Saida Surchaeva — właściciela giełdy kryptowalut MoscaEx, mieszczącej się w wieży „Federacja” w kompleksie biznesowym „Moskwa-City”. Mężczyzna został objęty postępowaniem karnym w sprawie porwania, a nie w związku z operacjami na kryptowalutach.

Latem ubiegłego roku zaginął kasjer MoscaEx, Murad Azizow, który – według dostępnych informacji – zniknął wraz z 11 mln dolarów środków klientów.

Następnie Surchaev rzekomo zaczął spłacać długi wobec dawnych klientów z pieniędzy nowych użytkowników. W ten sposób próbował uniknąć konfliktów z klientami, zwłaszcza pochodzącymi z Północnego Kaukazu. Jednocześnie nowi inwestorzy nie otrzymywali swoich środków, a ciągle obiecywano im zwrot pieniędzy w późniejszym terminie.

Łączną kwotę zadłużenia giełdy kryptowalut szacuje się na 15–20 mln dolarów.

Według informacji źródeł, w ciągu roku Surchaev próbował odnaleźć Murada Azizowa. Ostatecznie rzekomo postanowił porwać znanego mu księgowego, mając nadzieję, że uzyska od niego informacje o miejscu pobytu kasjera.

Mężczyzna został zatrzymany na ulicy i wywieziony poza miasto. Tam, według wersji śledztwa, był torturowany i zmuszany do ujawnienia miejsca ukrycia Azizowa.

Saidowi Surchajewowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności na podstawie części 2 art. 126 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej – porwanie człowieka.

Giełda kryptowalut MoscaEx już wcześniej znalazła się w polu widzenia organów ścigania. Rok wcześniej przeprowadzono tam przeszukania w ramach innego postępowania karnego.

Wówczas ofiarą oszustwa padła była dyrektor Korporacji Rozwoju Obwodu Samarskiego Olga Serowa. Straciła ona prawie 500 mln rubli.

Według wersji śledczych skradzione środki zostały wyprowadzone za granicę, w szczególności za pośrednictwem giełdy kryptowalut MoscaEx.

W mediach społecznościowych użytkownicy również krytykowali serwis, nazywając go niesprawdzonym i zwracając uwagę na brak licencji. Ponadto wskazywali, że platforma pozycjonuje się jako giełda kryptowalut, choć w rzeczywistości działa jako kantor.

Informują o tym rosyjskie źródła.

Wcześniej w Sankt Petersburgu zatrzymano 21-letniego mieszkańca obwodu leningradzkiego, który próbował obrabować kantor kryptowalutowy w apartamencie hotelowym przy ulicy Chersonskiej. Sprawca rzucił w gabinecie granaty airsoftowe, podpalił granat dymny i zażądał przelania pieniędzy na swój portfel kryptowalutowy.

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