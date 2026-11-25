32岁的萨伊德·苏尔哈耶夫在莫斯科被捕——他是位于“莫斯科城”商务中心“联邦”塔楼内的加密货币交易所MoscaEx的所有者。 该男子因涉嫌绑架案被立案调查，而非涉及加密货币交易。

去年夏天，MoscaEx的出纳员穆拉德·阿齐佐夫失踪，据现有信息显示，他携1100万美元客户资金潜逃。

此后，苏尔哈耶夫据称开始利用新用户的资金偿还对老客户的债务。他以此试图避免与客户（尤其是来自北高加索地区的客户）发生冲突。 与此同时，新投资者却无法收回资金，对方却不断承诺稍后会归还。

该加密货币交易所的总欠款额估计在1500万至2000万美元之间。

据消息人士透露，苏尔哈耶夫在过去一年里一直试图寻找穆拉德·阿齐佐夫。最终，他据称决定绑架一位熟识的会计师，希望从他那里获取出纳员的下落信息。

该男子在街头被抓获，随后被带出城外。据调查方称，在那里他遭到酷刑，并被逼供，要求其交代阿齐佐夫的藏身之处。

根据俄罗斯联邦《刑法》第126条第2款（绑架罪），赛义德·苏尔哈耶夫可能面临最高12年的监禁。

加密货币交易所MoscaEx此前已进入执法部门的视野。一年前，执法部门曾因另一项刑事诉讼对该交易所进行过搜查。

当时，萨马拉州发展公司前负责人奥尔加·塞罗娃成为诈骗案的受害者，损失了近5亿卢布。

据调查方称，被盗资金被转移至国外，其中部分正是通过MoscaEx加密货币交易所转出的。

社交媒体用户也批评了该服务，称其未经核实，并指出其缺乏经营许可证。此外，他们还指出，该平台虽自诩为加密货币交易所，但实际上只是作为兑换平台运作。

俄罗斯消息来源报道了此事。

此前，圣彼得堡警方逮捕了一名21岁的列宁格勒州居民，该男子曾试图抢劫位于赫尔松街某公寓酒店内的加密货币兑换平台。 该犯罪嫌疑人向办公室内投掷了气枪手榴弹，点燃了烟雾弹，并勒索对方将资金转入其加密货币钱包。

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