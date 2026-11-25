В Москве задержали 32-летнего Саида Сурхаева — владельца криптообменника MoscaEx, расположенного в башне «Федерация» в деловом комплексе «Москва-Сити». Мужчина стал фигурантом уголовного дела о похищении человека, а не об операциях с криптовалютой.

Летом прошлого года пропал кассир MoscaEx Мурад Азизов, который, по имеющимся данным, скрылся вместе с 11 млн долларов клиентских средств.

После этого Сурхаев якобы начал погашать долги перед давними клиентами за счет денег новых пользователей. Таким образом он пытался избежать конфликтов с клиентами, в частности выходцами из Северного Кавказа. В то же время новые вкладчики не получали свои средства, а им постоянно обещали вернуть деньги позже.

Общий объем задолженности криптообменника оценивается в 15–20 млн долларов.

По информации источников, в течение года Сурхаев пытался найти Мурада Азизова. В конце концов он якобы решил похитить знакомого бухгалтера, надеясь получить от него информацию о местонахождении кассира.

Мужчину схватили прямо на улице и вывезли за город. Там его, по версии следствия, пытали и требовали рассказать, где скрывается Азизов.

Саиду Сурхаеву грозит до 12 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса РФ — похищение человека.

Криптообменник MoscaEx уже попадал в поле зрения правоохранителей. Годом ранее там проводились обыски в рамках другого уголовного дела.

Тогда жертвой мошенничества стала бывшая руководительница Корпорации развития Самарской области Ольга Серова. Она потеряла почти 500 млн рублей.

По версии следствия, похищенные средства вывели за границу, в частности через криптообменник MoscaEx.

В социальных сетях пользователи также критиковали сервис, называя его непроверенным и обращая внимание на отсутствие лицензии. Кроме того, они отмечали, что платформа позиционирует себя как криптобиржа, хотя фактически работает как обменник.

Об этом сообщают российские источники.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 21-летнего жителя Ленинградской области, который попытался ограбить криптообменник в апарт-отеле на улице Херсонской. Злоумышленник бросил в кабинете страйкбольные гранаты, поджёг дымовую шашку и потребовал перевести деньги на свой криптокошёлек.

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