Министр обороны Украины Евгений Хмара в ходе официального визита в Осло провел встречу с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом, на которой стороны обсудили ситуацию на фронте, ключевые потребности Сил обороны и укрепление украинской противовоздушной обороны, в частности для защиты от баллистических ракет и реактивных беспилотников в преддверии зимы.

Особое внимание министры уделили развитию украинского оборонно-промышленного комплекса и запуску механизма государственного участия Норвегии в профильных норвежских фондах, направленных на инвестиции в украинское оборонное производство.

Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил Осло за последовательную помощь в укреплении ПВО, боевой авиации и беспилотных возможностей, включая прямое финансирование производства украинских дронов. По словам Хмары, Украина уже сделала значительный шаг в создании собственных оборонных технологий, поэтому нынешней задачей является масштабирование этих решений совместно с международными партнерами и развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Источник: сообщение Министерства обороны Украины.

Правительство Норвегии сообщило о поставке Украине значительного количества ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS. Это позволит украинским войскам продолжать защищать города от ракетных ударов со стороны России.

Также Норвегия модернизирует границу с РФ и усилит безопасность и контроль.

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