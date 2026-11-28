Женская сборная Польши по гандболу уступила Румынии со счётом 32:38 в товарищеском матче в Клуж-Напоке, Румыния. Встреча стала первой из двух контрольных игр команд перед чемпионатом Европы. По данным Interia Sport, польская команда удачно начала игру, но не смогла удержать темп в заключительные минуты.

Удачный старт Польши

Польки повели 7:4 уже на седьмой минуте, а за первые 11 минут забросили девять мячей. В этот период Моника Кобылиньская успешно действовала в атаке, а Магда Бальсам реализовывала семиметровые броски. Катажина Цыган заменила в составе травмированную Александру Росиак и действовала на выдвинутой позиции в обороне по схеме 5-1.

Позже атака Польши начала допускать ошибки: команда не реализовала несколько выгодных моментов, теряла мяч из-за пробежек и нарушений при заслонах. Румынки перехватили инициативу, а голкипер Юлия Думанская удачно действовала в воротах. Первый тайм завершился со счётом 17:14 в пользу Румынии.

Попытка вернуться в игру

После перерыва Румыния увеличила преимущество до пяти мячей — 22:17 на 36-й минуте. Польская команда сумела сократить отставание: Катажина Цыган активно действовала в атаке, а Кобылиньская сделала счёт 21:23. Однако сравнять счёт полькам не удалось.

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За пять минут до финальной сирены команды разделяли два мяча. В концовке польки допустили несколько простых ошибок в атаке, после чего Румыния увеличила отрыв и победила 38:32.

Самыми результативными в составе Польши стали Бальсам, Цыган и Кобылиньская — каждая забросила по восемь мячей. Бальсам реализовала семь из восьми семиметровых бросков. Ответный матч с Румынией запланирован на воскресенье на 12:00.

На групповом этапе чемпионата Европы польки сыграют в Катовице против Франции 5 декабря, Украины 7 декабря и Фарерских островов 9 декабря. В основной раунд выйдут две лучшие сборные группы.

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