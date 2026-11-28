Reprezentacja Polski kobiet w piłce ręcznej przegrała z Rumunią 32:38 w meczu towarzyskim w Klużu-Napoce w Rumunii. Spotkanie było pierwszym z dwóch meczów kontrolnych obu zespołów przed mistrzostwami Europy. Jak podaje Interia Sport, polska drużyna dobrze rozpoczęła grę, ale nie utrzymała tempa w końcowych minutach.

Udany start Polski

Polki prowadziły 7:4 już w siódmej minucie, a w pierwszych 11 minutach zdobyły dziewięć bramek. W tym okresie Monika Kobylińska skutecznie grała w ataku, a Magda Balsam wykorzystywała rzuty z siedmiu metrów. Katarzyna Cygan zastąpiła w składzie kontuzjowaną Aleksandrę Rosiak i grała na wysuniętej pozycji w obronie w ustawieniu 5-1.

Później polski atak zaczął popełniać błędy: zespół nie wykorzystał kilku dogodnych sytuacji, tracił piłkę przez błędy kroków oraz przewinienia przy zasłonach. Rumunki przejęły inicjatywę, a bramkarka Julia Dumanska dobrze spisywała się w bramce. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 17:14 dla Rumunii.

Próba powrotu do gry

Po przerwie Rumunia powiększyła przewagę do pięciu bramek — 22:17 w 36. minucie. Polska drużyna zdołała zmniejszyć stratę: Katarzyna Cygan aktywnie grała w ataku, a Kobylińska ustaliła wynik na 21:23. Polkom nie udało się jednak wyrównać.

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Na pięć minut przed końcową syreną zespoły dzieliły dwie bramki. W końcówce Polki popełniły kilka prostych błędów w ataku, po czym Rumunia powiększyła przewagę i wygrała 38:32.

Najskuteczniejszymi zawodniczkami Polski były Balsam, Cygan i Kobylińska — każda zdobyła po osiem bramek. Balsam wykorzystała siedem z ośmiu rzutów z siedmiu metrów. Rewanż z Rumunią zaplanowano na niedzielę na godz. 12:00.

W fazie grupowej mistrzostw Europy Polki zagrają w Katowicach z Francją 5 grudnia, Ukrainą 7 grudnia oraz Wyspami Owczymi 9 grudnia. Do rundy głównej awansują dwie najlepsze reprezentacje z grupy.

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