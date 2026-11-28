Wieczorem 27 listopada nad lotniskiem Kolonia/Bonn w Niemczech zauważono nieznanego drona. Z powodu tego incydentu wstrzymano wszystkie starty i lądowania na około dwie i pół godziny.

Dron został zauważony tuż przed godziną 22:00. Władze lotniska tymczasowo wstrzymały ruch lotniczy, a niemiecka służba kontroli ruchu lotniczego (Deutsche Flugsicherung) rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie.

Około godziny 00:30 28 listopada odwołano alarm, po czym lotnisko wznowiło działalność.

Okoliczności pojawienia się drona pozostają nieznane. Zarząd lotniska i służba kontroli ruchu lotniczego nie podały żadnych dodatkowych szczegółów.

Źródło: WELT.

W czwartek, 6 listopada, norweska policja zamknęła śledztwo w sprawie podejrzanych dronów, które we wrześniu 2025 roku spowodowały zamknięcie lotniska w Oslo. Powodem było „brak wystarczających dowodów” na obecność dronów.

Drony, które sparaliżowały pracę lotniska w Monachium wieczorem 3 października, okazały się dronami wojskowymi.

Dyrektor generalny linii lotniczych Ryanair, Michael O’Leary, ostro skrytykował UE za niewystarczającą ochronę europejskich lotnisk i stwierdził, że nieautoryzowane drony, które zakłócają ruch lotniczy, powinny być zestrzelane.

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