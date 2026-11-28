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Увечері 27 листопада над аеропортом Кельн/Бонн у Німеччині помітили невідомий безпілотник. Через інцидент зупинили всі зльоти та посадки приблизно на дві з половиною години.

Дрон помітили незадовго до 22:00. Адміністрація летовища після цього тимчасово призупинила авіасполучення, а німецька служба управління повітряним рухом (Deutsche Flugsicherung) розпочала перевірку обставин.

Близько 00:30 28 листопада тривогу скасували, після чого аеропорт відновив роботу.

Обставини появи безпілотника залишаються невідомими. Адміністрація аеропорту та служба управління повітряним рухом не повідомили додаткових подробиць.

Джерело: WELT.

Норвезька поліція у четвер, 6 листопада, закрила розслідування щодо підозрілих дронів, які спричинили закриття аеропорту Осло у вересні 2025 року. Причиною стало «недостатність доказів» присутності безпілотників.

Безпілотники, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена ввечері 3 жовтня, виявилися військовими дронами.

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі різко розкритикував ЄС за недостатній захист європейських аеропортів та заявив, що несанкціоновані дрони, які порушують повітряний рух, слід збивати.

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