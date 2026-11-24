24 ноября в Италии были опубликованы личные записи Папы Франциска, в которых он описывал видения дьявола, вход в ад и свои духовные переживания. Дневник охватывает период с 1992 по 2024 год — еще до его избрания понтификом и во время папства.

В записях Франциск упоминал три случая, когда, по его словам, он физически видел дьявола. Он описывал его огненные глаза и взгляд, который одновременно казался угрожающим и соблазнительным. Два эпизода якобы произошли ещё во время его служения в Аргентине, а третий — в январе 2021 года, уже во время понтификата.

Папа также рассказывал о сне, в котором увидел вход в ад. По его словам, это видение напугало его, после чего он схватил четки и приступил к молитве.

В дневнике описан и духовный кризис Франциска в 2021–2022 годах, связанный с давлением ответственности, сложными управленческими решениями и внутренним опустошением. Чтобы преодолеть это состояние, он старался проявлять больше смирения и терпения.

Книгу объемом 160 страниц под названием «Личный дневник Папы Франциска» подготовил кардинал Виктор Мануэль Фернандес — близкий соратник понтифика. Она вышла сразу на пяти языках.

Источник: CNN

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