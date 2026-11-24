11月24日，意大利公布了教皇方济各的私人笔记，他在其中描述了目睹魔鬼的景象、进入地狱的经历以及自身的灵性体验。 这本日记涵盖了1992年至2024年的时期——包括他当选教皇之前以及担任教皇期间。

在日记中，方济各提到了三次据他所说亲眼目睹魔鬼的经历。他描述了魔鬼那双火红的眼睛，以及那既令人感到威胁又充满诱惑的目光。 其中两次据称发生在他还在阿根廷担任牧职期间，第三次则发生在2021年1月，即他担任教宗期间。

教皇还讲述了一个梦境，他在梦中看到了地狱之门。据他所述，这一幻象令他惊恐不已，随后他抓起念珠开始祈祷。

日记中还描述了方济各在2021至2022年间经历的灵性危机，这与责任带来的压力、复杂的管理决策以及内心的空虚有关。为了克服这种状态，他努力表现出更多的谦卑与耐心。

这本名为《教宗方济各的私人日记》、共160页的书由教宗的亲密同僚维克多·曼努埃尔·费尔南德斯枢机主教编纂，一经出版便推出了五种语言版本。

来源：CNN

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