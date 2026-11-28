如果现任执政联盟在下一届议会选举后继续执政，46.4%的波兰公民希望看到一位新总理。

这指的是唐纳德·图斯克将不再担任政府首脑。

根据SW Research为《共和国报》（Rzeczpospolita）进行的民调结果，29.9%的受访者反对更换总理，另有23.7%的受访者尚未确定立场。

在24岁以下的年轻人中，支持更换政府首脑的比例最高——该年龄段61%的受访者持此观点。支持率最低的是50岁以上的波兰人，其中39%的人支持更换总理。

此次调查于2026年11月24日至25日进行，调查对象为800名18岁以上的互联网用户。

来源：《共和国报》。

美国总统唐纳德·特朗普就波兰总理唐纳德·图斯克对其与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京是朋友言论的批评作出了回应。 与此同时，这位美国领导人发表评论时，将图斯克与波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基混淆了。

在波兰，47%的受访者不相信由唐纳德·图斯克领导的现任执政联盟能在2027年议会选举后继续执政。

在波兰，基金与区域政策部副部长扬·希什科表示，他已向总理唐纳德·图斯克提出请求，希望被免去该部国务秘书的职务。希什科是波兰2050党的政治家。 他通过一份声明公开了这一请求。

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