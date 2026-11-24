24 listopada we Włoszech opublikowano osobiste zapiski papieża Franciszka, w których opisywał on wizję diabła, wejście do piekła oraz swoje duchowe przeżycia. Dziennik obejmuje okres od 1992 do 2024 roku – jeszcze przed jego wyborem na papieża oraz w trakcie pontyfikatu.

W zapisach Franciszek wspominał trzy przypadki, kiedy, jak twierdził, fizycznie widział diabła. Opisywał jego ogniste oczy i spojrzenie, które wydawało się jednocześnie groźne i kuszące. Dwa epizody miały rzekomo miejsce jeszcze podczas jego posługi w Argentynie, a trzeci – w styczniu 2021 roku, już w trakcie pontyfikatu.

Papież opowiadał również o śnie, w którym ujrzał wejście do piekła. Jak twierdził, ta wizja go przeraziła, po czym chwycił różaniec i zaczął się modlić.

W dzienniku opisano również kryzys duchowy Franciszka w latach 2021–2022, związany z presją odpowiedzialności, trudnymi decyzjami zarządczymi i wewnętrznym wyczerpaniem. Aby przezwyciężyć ten stan, starał się okazywać więcej pokory i cierpliwości.

Książkę liczącą 160 stron, zatytułowaną „Osobisty dziennik papieża Franciszka”, przygotował kardynał Victor Manuel Fernández – bliski współpracownik papieża. Ukazała się ona od razu w pięciu językach.

Źródło: CNN

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