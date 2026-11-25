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У Москві затримали 32-річного Саїда Сурхаєва — власника криптообмінника MoscaEx, розташованого у вежі «Федерація» в діловому комплексі «Москва-Сіті». Чоловік став фігурантом кримінальної справи про викрадення людини, а не операції з криптовалютою.

Влітку минулого року зник касир MoscaEx Мурад Азізов, який, за наявними даними, зник разом із 11 млн доларів клієнтських коштів.

Після цього Сурхаєв нібито почав погашати борги перед давніми клієнтами за рахунок грошей нових користувачів. Таким чином він намагався уникнути конфліктів із клієнтами, зокрема вихідцями з Північного Кавказу. Водночас нові вкладники не отримували свої кошти, а їм постійно обіцяли повернути гроші пізніше.

Загальний обсяг заборгованості криптообмінника оцінюють у 15–20 млн доларів.

За інформацією джерел, протягом року Сурхаєв намагався знайти Мурада Азізова. Зрештою він нібито вирішив викрасти знайомого бухгалтера, сподіваючись отримати від нього інформацію про місцеперебування касира.

Чоловіка схопили просто на вулиці та вивезли за місто. Там його, за версією слідства, катували й вимагали розповісти, де переховується Азізов.

Саїду Сурхаєву загрожує до 12 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу РФ — викрадення людини.

Криптообмінник MoscaEx уже потрапляв у поле зору правоохоронців. Роком раніше там проводили обшуки в межах іншого кримінального провадження.

Тоді жертвою шахрайства стала колишня керівниця Корпорації розвитку Самарської області Ольга Серова. Вона втратила майже 500 млн рублів.

За версією слідства, викрадені кошти вивели за кордон, зокрема через криптообмінник MoscaEx.

У соціальних мережах користувачі також критикували сервіс, називаючи його неперевіреним і звертаючи увагу на відсутність ліцензії. Крім того, вони зазначали, що платформа позиціонує себе як криптобіржа, хоча фактично працює як обмінник.

Про це повідомляють російські джерела.

Раніше у Санкт-Петербурзі затримали 21-річного мешканця Ленінградської області, який спробував пограбувати криптообмінник в апарт-готелі на вулиці Херсонській. Зловмисник кинув у кабінеті страйкбольні гранати, підпалив димову шашку і вимагав перевести гроші на свій криптогаманець.

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