美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普宣布，第七阶段家庭团聚工作已圆满完成，又有9名儿童重返家人身边。通过她的人道主义努力，团聚的儿童总数已达43名。

据第一夫人表示，她打算继续开展人道主义工作，以促进家庭团聚，并保护儿童免受战争之害。

“我们可以通过和平来治愈世界，而和平始于我们的孩子。每一个与父母团聚的孩子，都让全人类更接近一个对所有人来说更美好的世界。 该地区的儿童，就像世界其他角落的儿童一样，无法理解为何因地理位置和政府的行为，他们竟身处战争恐怖的中心。 作为成年人，我们负有道义上的责任——让孩子们超越那些助长战争的分歧，立即让他们重拾生活的简单快乐。 今天，得益于俄罗斯和乌克兰领导人的全面合作，九名儿童与家人团聚了。 “我坚定地致力于继续开展人道主义工作，并继续让家庭团聚，”第一夫人梅拉尼娅·特朗普表示。

报道还指出，这一举措是在梅拉尼娅·特朗普促成奥列什基及赫尔松州周边地区达成局部停火后不久实施的。 据称，此次干预挽救了近800人的生命，并确保了急需的食物、干净的水、药品和医疗援助的运送。

白宫在一份声明中提到了这一点。

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普希望乌克兰和俄罗斯能在圣诞节前就停火达成协议。据她表示，与两国代表的谈判仍在进行中。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在华盛顿会见美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普时，提出了遣返被驱逐的乌克兰儿童、释放战俘以及寻找失踪人员等问题。

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