2026年11月26日星期四，两株作为礼物赠送给教皇利奥十四世的乌克兰山楂树在梵蒂冈花园内栽下。乌克兰第三任总统维克托·尤先科出席了仪式。这些植物被种植在庇护四世宫附近。

“作为乌克兰驻圣座大使馆在梵蒂冈组织的纪念大饥荒遇难者活动的一部分，在梵蒂冈花园内种植并为乌克兰山楂树进行了祝圣。 此外，还举行了‘乌克兰邮政’为纪念此次活动而发行的特别邮票的销戳仪式，”该声明称。乌克兰动员。

植树和祝福仪式由皮耶特罗·帕罗利纳枢机主教以及由乌克兰第三任总统维克托·尤先科率领的乌克兰代表团共同主持。 此次仪式旨在纪念1932-1933年大饥荒中遇难的数百万乌克兰人。

这棵乌克兰山楂树被种植在庇护四世宫附近。树旁将竖立一块纪念牌，上面刻有：“乌克兰山楂树。 乌克兰赠送给教宗利奥十四世圣下的礼物，象征希望与和平。2026年11月26日”。

据悉，此次选定的两株山楂树各具独特渊源。第一株直接从基辅的乌克兰国家科学院M.M.格里什科国家植物园运来。 第二株则来自罗马的圣索菲亚大教堂，过去五年间一直在那里生长，并已成功在意大利土地上适应了当地环境。 这株山楂树是从至福者约瑟夫·斯利波的故乡——特尔诺皮尔州扎兹德罗斯蒂村运往罗马的。

据Vatican News报道。

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