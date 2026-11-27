W czwartek, 26 listopada 2026 roku, w ogrodach watykańskich posadzono dwa ukraińskie kaliny, które podarowano papieżowi Lewowi XIV. W uroczystości wziął udział trzeci prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Rośliny umieszczono w pobliżu Pałacu Piusa IV.

„W ramach uroczystości upamiętniających ofiary Hołodomoru, zorganizowanych w Watykanie przez Ambasadę Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej, w ogrodach watykańskich posadzono i pobłogosławiono ukraińską kalinę. Odbyło się również wyemitowanie specjalnego znaczka pocztowego „Ukrposhta”, poświęconego temu wydarzeniu” – czytamy w komunikacie. Mobilizacja na Ukrainie.

W ceremonii posadzenia i poświęcenia drzewka uczestniczyli kardynał Pietro Parolin oraz delegacja ukraińska pod przewodnictwem trzeciego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Ceremonia została zorganizowana w celu uczczenia pamięci milionów Ukraińców, którzy padli ofiarą Hołodomoru w latach 1932–1933.

Ukraiński kalina został posadzony w pobliżu Pałacu Piusa IV. Obok drzewa zostanie umieszczona tablica pamiątkowa z napisem: „Ukraiński kalina. Dar Ukrainy dla Jego Świątobliwości Papieża Leona XIV jako symbol nadziei i pokoju. 26 listopada 2026 r.”

Zaznaczono, że do posadzenia wybrano dwa krzewy kaliny, z których każdy ma swoją własną historię. Pierwszy przybył bezpośrednio z Kijowa, z Narodowego Ogrodu Botanicznego im. M. M. Hryszka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Druga została przywieziona z katedry św. Zofii w Rzymie, gdzie rosła przez ostatnie pięć lat, pomyślnie aklimatyzując się na włoskiej ziemi. Do Rzymu została przywieziona z rodzinnej miejscowości błogosławionego Józefa Slipego – wsi Zazdrości w obwodzie tarnopolskim.

Informację tę podaje serwis Vatican News.

Juszczenko skrytykował pomysł ustępstw wobec Rosji i zwrócił się do Gonczarenki.

Wiktor Juszczenko napisał do Trumpa list otwarty w sprawie handlu rosyjskim olejem napędowym.

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