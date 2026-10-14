Віктор Ющенко написав Трампу відкритий лист через торгівлю російським дизелем

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Третій президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа президенту США Дональду Трампу, у якому розкритикував торгівлю російським дизельним паливом і нагадав Вашингтону про зобов’язання перед Україною за Будапештським меморандумом.

У зверненні третій президент України наголосив, що торгівля з Росією під час повномасштабної війни допомагає фінансувати її воєнну машину. Він також розкритикував заклики до України зупинити боротьбу та спроби вказувати українцям, як їм жити.

«Виглядає дико й боляче, коли лунають заклики до України "зупинитися", повчання, кого нам обирати й як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем.

Кожен долар від цього дизелю – це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати.

Торгувати з агресором під час такої бійні – це живити його воєнну машину», — написав Ющенко.

У своєму листі Віктор Ющенко також згадав події понад тридцятирічної давнини, коли розпадався Радянський Союз. Він нагадав, що після здобуття незалежності Україна мала третій за величиною ядерний потенціал у світі, однак добровільно відмовилася від ядерної зброї, розраховуючи на міжнародні гарантії безпеки.

«Ми добровільно відмовилися від цієї зброї заради миру на планеті, повіривши словам і підписам великих держав», — зазначив третій президент України.

Ющенко окремо наголосив на ролі Сполучених Штатів у підписанні Будапештського меморандуму 1994 року. За його словами, документ передбачав гарантії безпеки, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

«У 1994 році США разом із партнерами підписали Будапештський меморандум, давши Україні офіційні гарантії безпеки, суверенітету та недоторканності наших кордонів.

Америка взяла на себе моральне й юридичне зобов'язання бути нашим щитом і захисником. То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис Великої Америки під цим документом»? — написав Ющенко.

Таким чином, Віктор Ющенко закликав Дональда Трампа враховувати зобов’язання США перед Україною та наслідки торгівлі російськими енергоносіями під час війни.

Про це Ющенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що домовленість між Росією та США щодо постачання дизельного пального не пов’язана з позицією Москви на переговорах про завершення війни проти України.

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