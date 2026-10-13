Росія попри перемир'я продовжує бити по енергетиці України, — ISW

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Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я з Росією, однак запропоновані умови можуть обмежити можливості Києва завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, не забезпечивши належного захисту українських електростанцій. Про такі ризики попереджають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, станом на 12 жовтня Україна та Росія не уклали угоди про припинення ударів по енергетичних об’єктах. Попри обговорення можливого перемир’я, російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України.

У ніч проти 12 жовтня під російські удари потрапили теплоелектростанція на захід від Харкова, об’єкти газовидобутку в Харківській області та нафтобаза в Сарнах Рівненської області.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що лише 12 жовтня російські війська атакували шість українських енергетичних об’єктів.

Водночас тієї ночі українські військові не завдавали ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Зеленський заявив, що Україна готова до повного енергетичного перемир’я. Однак Київ очікує від Москви аналогічних кроків та офіційної згоди на відповідну домовленість.

11 жовтня анонімний представник Білого дому в коментарі виданню Axios уточнив, що заява президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стосувалася лише потенційної угоди. На той момент офіційної домовленості між Україною та Росією не існувало.

За словами представника американської адміністрації, початковий варіант пропозиції передбачає мораторій на удари по нафтопереробних заводах. Надалі його можуть розширити, щоб поширити захист і на інші об’єкти енергетичної інфраструктури.

Саме обмеженість початкової пропозиції викликає занепокоєння в ISW. Аналітики вважають, що мораторій лише на удари по нафтопереробних заводах може створити нерівні умови для України та Росії.

Росія має десятки діючих нафтопереробних заводів, тоді як в Україні працює лише один. Тому обмеження ударів по НПЗ може суттєво скоротити можливості України атакувати російську енергетичну інфраструктуру, але водночас не гарантуватиме аналогічного захисту українських енергетичних об’єктів.

За оцінкою ISW, за нинішніх умов Росія може зберегти можливість завдавати ударів по українських електростанціях узимку 2026–2027 років. Початковий варіант пропозиції передбачає захист нафтопереробних заводів, а не всієї енергетичної інфраструктури.

У такому разі Україна ризикує взяти на себе обмеження щодо атак на енергетичні об’єкти Росії, тоді як російські війська зможуть продовжувати удари по українській енергосистемі.

В ISW наголошують, що за такого сценарію перемир’я не забезпечить Україні симетричних переваг. Натомість Москва може отримати додаткові можливості для продовження атак на українську енергетичну інфраструктуру напередодні та під час зимового періоду.

Отже, ключовим питанням залишається не лише готовність сторін припинити удари, а й обсяг обмежень та гарантії взаємного дотримання домовленостей, які мають забезпечити захист енергетичних об’єктів обох країн.

Про це свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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